Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será disputada às 21h, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro , o recebe a nesta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Mineirão. A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Chapecoense DATA Quinta-feira, 20 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida poderá acompanhar a partida na TV e na internet(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com três vitórias em três jogos, o Cruzeiro saiu do "negativo" e já é o 11º colocado da Série B. A não poderá contar com Arthur para o duelo. O zagueiro testou positivo Covid-19 e foi afastado imediatamente. O técnico Enderson Moreira, no entanto, não deve ter outros problemas para escalar a equipe.

Mais times

Uma posição acima, a Chapecoense tem, até o momento, duas vitórias e um empate no campeonato. A não tem jogadores lesionados para a partida e contará com o retorno do atacante Rone.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Cruzeiro: Fabio, Cáceres, Léo, Cacá, Patrick, Ariel Cabral, Jadsom, Maurício, Régis, Stênio e Marcelo Moreno.

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo, Matheus Ribeiro, Joílson, Luiz Otávio, Alan Ruschel, Willian Oliveira, Anderson Leite, Foguinho, Paulinho Moccelin, Lucas Tocantins e Aylon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Cruzeiro Série B 16 de agosto de 2020 2 x 3 Cruzeiro Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Cruzeiro Série B 23 de agosto de 2020 18h (de Brasília) CRB x Cruzeiro Copa do 26 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Série B 16 de agosto de 2020 Oeste 0 x 0 Chapecoense Série B 9 de agosto de 2020

Próximas partidas