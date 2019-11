Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Raposa busca nova vitória neste domingo (3) para se afastar do risco de rebaixamento do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro recebe o na noite deste domingo (3), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Bahia DATA Domingo, 3 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Depois de vencer o por 2 a 0 na última rodada, a deixou a zona de rebaixamento, mas o perigo ainda ronda o clube, que está apenas dois pontos do , primeira equipe no Z-4.

Para o confrontno, o técnico Abel Braga não terá Dedé, Pedro Rocha e Rodriguinho, ainda lesionados. Fabrício Bruno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também nao entrará em campo.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Cacá e Dodô; Henrique, Éderson Silva; Robinho e Thiago Neves, David; Fred

BAHIA

Sem vencer há três jogos, o Bahia entra em campo pressionado após cair para a nona posição, com 41 pontos, cinco a menos que o , que abre o G-6.

"Temos que, dentro do que sempre fez, voltar a ter confiança para fazer, ter tranquilidade e não se assustar com o momento que estamos vivendo. Os jogadores, muitas vezes, inseguros no campo, e eu não consigo entender por que a insegurança, estamos brigando lá na frente, assimilando e assumindo uma pressão que eu não consigo entender, por que não temos tranquilidade. Hoje a bola queimou no nosso pé, e isso atrapalha tecnicamente o planejamento para o jogo.", disse o treinador.

O técnico Roger Machado não terá Gregore e Ronaldo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Moisés e Giovanni Palmieri lutam por uma vaga na lateral.

Provável escalação do Bahia: Friedrich; Paraíba, Juninho, Fonseca, Palmieri (Moisés), Guerra, Shaylon, Edson; Artur, Gilberto, Elber

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Brasileirão 27 de outubro Botafogo 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão 31 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Cruzeiro Brasileirão 7 de novembro 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Internacional Brasileirão 26 de outubro 1 x 0 Bahia Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas