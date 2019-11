Cruzeiro x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta segunda (18), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Avaí entram em campo nesta segunda (18), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da SporTV, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Avaí DATA Segunda, 17 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, além do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

A um ponto da zona de rebaixamento, a preicsa vencer se quiser escapar da situação complicada que se encontra. Para isso, enfrenta uma das equipes mais desesperadas do campeonato: o Avaí.

Com apenas dois desfalques (Dedé e Rodriguinho), Abel Braga tem o elenco quase completo para a partida, e deve escalar o melhor time possível.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Éderson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David (Robinho); Fred (Sassá)

AVAÍ

Virtualmente rebaixado, o Avaí não ficará na Série A do Brasileirão no ano que vem, e estará oficialmente na de 2020 com uma derrota diante do Cruzeiro.

Assim, o treinador Evando já está preparando a equipe do Avaí para a disputa da segunda divisão em 2020, colocando garotos em campo.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o Avaí não conta com dois pilares de sua equipe: o zagueiro Betão, capitão do time, e o volante João Paulo.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos e Igor Fernandes; Luanderson, Pedro Castro, Richard Franco e Luan Pereira; Caio Paulista e Jonathan Júnior

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 6 de novembro Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Cruzeiro Brasileirão 23 de novembro 21h (de Brasília) Cruzeiro x CSA Brasileirão 28 de novembro 21h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Santos Brasileirão 6 de novembro Botafogo 2 x 0 Avaí Brasileirão 11 de novembro

Próximas partidas