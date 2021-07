Cruzeiro x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste sábado (17), pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Avaí neste sábado (17), no Mineirão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, querendo ganhar posições na tabela. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Avaí DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano Sousa (TO)

Quarto árbitro: Gabriel Barbosa Maciel (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Avaí quer a vitória para se aproximar do G-4 / Foto: André Palma Ribeiro/Avaí

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Na parte debaixo da tabela, o Cruzeiro quer somar pontos para tentar se aproximar dos rivais, sonhando com o acesso.

Para o duelo deste sábado, o time não terá Cáceres e Ramon, lesionados.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Norberto, Léo Santos, Rhodolfo, Jean Victor, Lucas Ventura, Giovanni, Marcinho, Airton, Bruno José e Rafael Sobis.

AVAÍ

Há cinco jogos sem perder, o Avaí quer manter a sequência positiva para seguir próximo dos adversários que estão ocupando o G-4 no momento.

"Estamos nessa sequência com três vitórias e dois empates. Acho que isso faz bastante diferença. Conseguimos pontos dentro da nossa casa e, melhor ainda, pela superação e comprometimento de todo mundo, de lutar até o final", disse o zagueiro Betão.

Provável escalação do Avaí: Glédson, Diego Renan, Rafael Pereira, Betão, João Lucas, Wesley Soares, Bruno Silva, Vinícius Leite, Copete, Jonathan e Lourenço.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 3 Cruzeiro Brasileirão Série B 10 de julho de 2021 Cruzeiro 0 x 0 Coritiba Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Cruzeiro Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 19h (de Brasília) Vila Nova x Cruzeiro Brasileirão Série B 24 de julho de 2021 16h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 1 Confiança Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 Ponte Preta 0 x 0 Avaí Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas