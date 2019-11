Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico mineiro será disputado neste domingo (10), pela 32ª rodada do Brasileirã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente, e entram em campo neste domingo (10), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Atlético-MG DATA Domingo, 10 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

Torcida do Cruzeiro quer a vitória após nove jogos sem saber o que é somar três pontos / Foto:Divulgação Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (Minas Gerais), além do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

A um ponto da zona de rebaixamento, a sabe a importância de vencer o seu maior rival neste domingo. Sem saber o que é triunfar a nove rodadas, o time ocupa a 16ª posição, com 34 pontos.

Para o confronto, o técnico Abel Braga poderá contar com o retorno de Orejuela, que cumpriu suspensão no empate contra o -PR, além de Thiago Neves.

Por outro lado, Egídio é dúvida após sentir dores no quadril. Caso não esteja apto, Dodô pode ser o seu substituto. Sassá, suspenso, também desfalca a equipe.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Fabrício Bruno (Cacá) e Dodô (Egídio); Henrique e Éderson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Fred

ATLÉTICO-MG

Em uma situação mais tranquila na tabela após vencer o na última rodada e subir para a 11ª posição, com 39 pontos, o entra em campo adotando o discurso do técnico Vagmer Mancini para o duelo: "erro zero".

"Acho que o erro zero na parte defensiva é o mais importante num jogo desse. Por mais que a gente monte estratégias ofensivas, marcações altas ou baixas, o que mais importa é você, defensivamente, ter erro zero. Isso eu tenho passado aos atletas. É um lance de bola parada, um lance de lateral, uma desatenção e você toma um gol que te custa caro. Porque haverá pressão maior quando você tem que empatar ou virar.", disse.

Com lesão na coxa direita, o técnico não poderá escalar Elias, assim como Marquinhos é dúvida após sentir incômodo também na coxa.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton, Patric; Igor Rabello, Réver e Fábio ; Zé Welison e Luan; Bruninho, Cazares e Otero; Di Santo

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Em 280 confrontos entre as equipes, o Cruzeiro leva uma pequena vantagem sobre o rival. Foram 98 vitórias para a Raposa, contra 94 para o Atlético-MG, além de 88 empates.

Nos seis encontros em 2019, mais uma vez o equilíbrio prevaleceu: duas vitórias para cada lado, além de dois empates.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2019 Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro 2019 Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 2019 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro Mineiro 2019 Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG Mineiro 2019 Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG Mineiro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Brasileirão 3 de novembro 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Avaí Brasileirão 18 de novembro 19h (de Brasília) Santos x Cruzeiro Brasileirão 23 de novembro 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2 de novembro Atlético-MG 2 x 0 Goiás Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas