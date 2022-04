Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (4), no Sesc Venda Nova, a partir das 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Atlético-MG DATA Segunda-feira, 4 de abril de 2022 LOCAL Sesc Venda Nova - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal qu vai transmitir o jogo deste domingo (4), no Sesc Venda Nova.

PRIMEIRO CLÁSSICO DO ANO!



E esse jogo marcará o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG na série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.



Queremos a torcida em peso para apoiar #AsCabulosas!



VAMOOOSSS!!!



🎟 1 kg de alimento ou produto de limpeza



Abertura do portão às 18h pic.twitter.com/Vxck9vTTjb — Cruzeiro Feminino 🦊 (@Cruzeiro_Fem) April 1, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Com as duas equipes na zona de rebaixamento sem terem conquistado uma única vitória até aqui no Brasileirão, Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo pressionados por um resultado positivo para seguirem sonhando com uma classificação às quartas de final.

Atualmente, o Galo soma três pontos, com uma derrota e três empates consecutivos, enquanto a Raposa, com dois pontos, vem de dois empates e duas derrotas

No último encontro entre as equipes, em novembro de 2021, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 e conquistou o bicampeão mineiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão feminino 18 de março de 2022 Cruzeiro 2 x 4 Palmeiras Brasileirão feminino 25 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Cruzeiro Brasileirão feminino 16 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Ferroviária x Cruzeiro Brasileirão feminino 24 de abril de 2022 18h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão feminino 19 de março de 2022 Atlético-MG 0 x 0 Kindermann Brasileirão feminino 27 de março de 2022

Próximas partidas