Cruzeiro x Atlético-MG: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Rivais mineiros terão o primeiro grande teste da temporada 2019 no Estadual de Minas

Logo na terceira rodada, o Campeonato Mineiro 2019 vai colocar cara a cara Cruzeiro e Atlético-MG, no primeiro grande teste das duas forças do Estado nesta temporada. O clássico foi marcado em um horário atípico, às 11h (de Brasília) deste domingo (27), no Mineirão, e promete trazer grande público.

O embate terá transmissão apenas pelo pay-per-view, mas aqui, na Goal, você poderá ficar por dentro de todos os lances clicando aqui.

Enquanto o Galo vem de um tropeço para a Tombense (1 a 0) no último final de semana, a Raposa venceu seus dois duelos até aqui, e lidera o Mineiro até o momento com os mesmos seis pontos do Tupynambás.

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Atlético-MG DATA Domingo, 27 de janeiro de 2019 LOCAL Estádio do Mineirão - Belo Horizonte,MG HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

Em função do horário, a partida será transmitida apenas pelos canais Premiere FC. Aqui, na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Tinha alguém pedindo parcial de público aí?



Então lá vai: somos 44 mil garantidos no Mineirão. Show da Nação Azul!🔵⚪🦊



Amanhã ainda tem venda de ingressos nas bilheterias do estádio, a partir das 8h.



Aproveite e leve sua doação para a população de Brumadinho. pic.twitter.com/lz3z2z1jE9 — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 26 de janeiro de 2019

Depois de mesclar as equipes nos dois primeiros compromissos oficiais, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo o que tiver de melhor para o clássico. Poupado até este momento, a fim de completar a recuperação de uma lesão sofrida no final de 2018, Thiago Neves pode pintar na equipe titular, agora com a camisa 10 herdada co m a saída do uruguaio Arrascaeta.

O atacante David, lesionado, é o único desfalque certo pelo lado Celeste.

Provável escalação: Fábio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Jadson, Robinho; Rafinha, Fred.

ATLÉTICO-MG

A tensão envolvendo o futuro do volante Elias nos últimos dias parece ter se dissipado na comissão técnica alvinegra, já que o técnico Levir Culpi garantiu a escalação do jogador para o clássico. Da mesma forma, o Galo terá força máxima para o jogo deste final de semana, à exceção de Gustavo Blanco, que segue em recuperação de lesão.

Provável escalação: Victor; Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Chará, Cazares, Luan; Ricardo Oliveira.