Cruzeiro x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar nesta segunda-feira (4) para Cruzeiro x Atlético-MG, clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 20h (do horário de Brasília), no Sesc Venda Nova. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo final do Mineiro da última temporada. Na ocasião, o Galo venceu por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato.

Na zona de rebaixamento, ambas as equipes entram em campo pressionadas. Enquanto o Galo soma três pontos, com uma derrota e três empates consecutivos, a Raposa vem de dois empates e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pela primeira vez na história do Brasileirão Feminino, Cruzeiro e Atlético-MG vão se enfrentar na elite do campeonato nacional.

Para o confronto, o Cruzeiro pode manter a mesma base que foi derrotada pelo Palmeiras por 4 a 2 na última rodada, enquanto o Galo também pode repetir a equipe que empatou com o Kindermann.

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi; Isa Fernandes, Pires, Korina e Nine; Gabi Arcanjo, Rafa Andrade, Robinha e Mari Pires; Mariana Santos e Vanessinha.

Possível escalação do Atlético-MG: Raíssa; Lidiane, Cotrim, Karol Arcanjo, Bárbara, Karol Bermúdez, Dayana, Jayanne, Yisela Cuesta, Soraya e Nath Fabem.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

-

ATLÉTICO-MG:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta segunda-feira (4).