Cruzeiro x Atlético: Brumadinho domina reações pós-clássico

O crime ambiental foi assunto antes, durante e depois da partida, marcada também por erros de arbitragem

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por um gol no clássico disputado neste domingo (27), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, mas a maior parte das atenções foram direcionadas ao crime ambiental de Brumadinho, a cerca de uma hora de Belo Horizonte.

A tragédia, que teve início com o rompimento da barragem na mina de Córrego do Fundão e que vitimou fatalmente 37 pessoas até este momento, chegou a colocar em dúvida a realização do clássico. O duelo aconteceu com bom público no Mineirão, mas o crime ambiental esteve presente antes, durante e depois da partida.

Jogadores de Cruzeiro e Atlético se juntaram em uma homenagem às vítimas antes de a bola começar a rolar. Após fazer o gol de empate para o Galo, Fábio Santos não comemorou efusivamente. Direcionou-se à câmera de transmissão e disse: “Brumadinho, força para vocês”.

“Não dá para se alegrar quando pessoas estão sofrendo. Por isso, combinamos de não haver comemoração na hora do gol”, revelou o atacante Ricardo Oliveira, do Atlético, após a partida.

Finalizado o duelo, Fred – autor do gol cruzeirense – também falou sobre a tragédia. Em sua entrevista coletiva, Mano Menezes relembrou o que houve em Mariana, em 2015, e lamentou: “Não é possível que duas tragédias dessa magnitude aconteçam em tão pouco tempo e pessoas percam suas vidas. Temos que ser mais rigorosos, não é possível. E é uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia. É muita tristeza”, disse.

“É duro perder familiares, ainda mais nesta condição. Ainda tem a dificuldade para encontrar e liberar os corpos, para que seja feito um enterro digno. O que a gente pode fazer é tentar ajudar aqueles que ficaram na condição de tristeza e que perderam tudo ou quase tudo que acumularam ao longo da vida”.

Levir Culpi, treinador do Atlético, foi outro a fazer duras cobranças: “Eu fiquei emocionado no minuto de silêncio, mas não podemos ficar em silêncio em uma situação dessas. Tem que cobrar”, disse, confirmando que o crime ambiental atrapalhou completamente o clima para o jogo.

“Você vê um negócio desse, qual graça tem um jogo de futebol? Você analisa a vida como ela é (...) Realmente é difícil. diminuiu o entusiasmo, assim, de todos, mas de forma justificável”.

Além dos temas sobre Brumadinho, a má qualidade da arbitragem também rendeu reclamações de ambos os lados. Além dos gols em pênalti, o zagueiro Dedé (Cruzeiro) e Adílson (Atlético). Os alvinegros reclamaram muito da penalidade, enquanto a Raposa demonstrou insatisfação com um gol anulado.