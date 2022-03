Cruzeiro x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Mineiro 2022

O Cruzeiro enfrenta o Athletic nesta terça-feira (22), no Mineirão, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo da volta será na Arena Unimed, no sábado (26). A partida terá transmissão ao vivo do O Tempo Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Athletic DATA Terça-feira, 22 de março de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O O Tempo Sports, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (22), às 20h30.

MAIS INFORMAÇÕES

Por ter encerrado a primeira fase na terceira posição com 22 pontos, o Cruzeiro entra em desvantagem na semifinal. O Athletic (vice-líder, com 25 pontos), pode avançar à final com dois empates ou com vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

A outra semifinal será disputada entre Caldense e Atlético-MG. O primeiro jogo será disputado na quarta-feira (23), às 16h30 (de Brasília).

A final do Campeonato Mineiro será disputada em jogo único, marcado para o primeiro fim de semana de abril. Em caso de empate, o título será definido nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tuntum 0 x 3 Cruzeiro Copa do Brasil 16 de março de 2022 Patrocinense 2 x 1 Cruzeiro Mineiro 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic x Cruzeiro Mineiro 26 de março de 2022 16h30 (de Brasília) Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir

Athletic

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 1 Athletic Mineiro 12 de março de 2022 Athletic 1 x 0 Villa Nova Mineiro 19 de março de 2022

Próximas partidas