Cruzeiro x Athletic: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro 2022

Com mais de 18 mil ingressos vendidos, a bola vai rolar para Cruzeiro x Athletic nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A volta está marcada para o próximo sábado (26), na Arena Unimed.

Como encerrou a primeira fase em terceiro lugar, com 22 pontos, a Raposa entra em desvantagem na semifinal, enquanto o Athletic, que terminou na vice-liderança, com 25 pontos, joga por dois empates ou vitória e derrota, pela mesma diferença de gols.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro terá todos os titulares à disposição após poupar na derrota para o Patrocinense na última rodada.

Os únicos desfalques do técnico Paulo Pezzolano são Gabriel Brazão, em recuperação de cirurgia no joelho, e Gabriel Dias, em aprimoramento físico.

Já o Athletic terá os retornos de Pedro Rocha, Wallison Nunes, Danilo, Wallisson e Willian Mococa, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Waguininho, Vitor Roque e Edu.

Possível escalação do Athletic: Pedro Rocha; Wallison Nunes, Sidmar, Danilo e Vinicius Silva; Diego Fumaça, Wallisson e Michael Paulista; Alason, Rafhael Lucas e Douglas (Ricardo Oliveira).

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Gabriel Dias: recondicionamento físico

Gabriel Brazão: cirurgia no joelho

ATHLETIC: Emerson: departamento médico

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

Quarto árbitro: Antônio Márcio Teixeira

VAR:



Marco Aurélio Augusto

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro x Athletic será transmitido ao vivo pela Globo Minas, na TV aberta, pelo O Tempo Sports, na internet, nesta terça-feira, às 20h30.