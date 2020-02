Cruzeiro x América-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será disputada no próximo domingo (9), pelo Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem clássico pela quinta rodada do . Neste domingo (9), o recebe o , às 16h (de Brasília), no Mineirão. A partida terá transmissão da TV aberta e do pay-per-view. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x América-MG DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Mineirão - Minas Gerais, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



/ Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

O duelo terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta, e do Premiere, nos canais pay-per-view. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Buscando manter a liderança do Mineirão, o Cruzeiro se prepara para o jogo deste domingo contra o América-MG. Na última rodada, contra o Tupynambás, cinco reforços estrearam pela equipe de Adílson Batista e deram uma resposta positiva na opinião do treinador.

Como de costume, o comandante celeste fechou os treinamentos e fez mistério em relação ao time que ira a campo no final de semana, aumentando a dúvida sobre a possível titularidade dos novos reforços. Éverton Felipe é o que tem a vaga mais garantida, visto que assumiu o lugar de Rodriguinho.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Adriano, Jadsom, Éverton Felipe e Maurício; Jhonata Robert (Alexandre Jesus) e Roberson (Judivan)

AMÉRICA-MG

Lisca, novo treinador do Coelho, tem apenas um problema para escalar sua equipe para o clássico de domingo. O meia Matheusinho, que não atuou no meio de semana por conta de uma entorse no tornozelo, segue como dúvida. Caso não jogue, a tendência é que Ademir assuma a posição.

Provável escalação do América: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Matheusinho (Ademir) e Rodolfo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova Campeonato Mineiro 28 de janeiro Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro Campeonato Mineiro 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Raimundo-PR x Cruzeiro Copa do 13 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Patrocinense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 16 de fevereiro 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 1 de fevereiro 1 x 1 América-MG 5 de fevereiro

Próximas partidas