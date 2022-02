Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Cruzeiro enfrenta o América-MG nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x América-MG DATA Quarta-feira, 2 fevereiro de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

ONDE VAI PASSAR?



Quarta-feira tem Cruzeiro x América pela terceira rodada do Campeonato Mineiro!



➡️ https://t.co/dgybCAVeo4



Adquira o seu ingresso no nosso site e acompanhe o clássico! 👊🦊 pic.twitter.com/0nxkaB72QI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 31, 2022

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mineirão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias consecutivas no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo buscando manter o aproveitamento de 100% no estadual.

Do outro lado, o América-MG, com uma derrota e uma vitória, busca se manter no G-4.

Provável escalação do Cruzeiro: Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock e Rafael Santos; Filipe Machado, João Paulo, Marco Antônio e Giovanni; Waguininho e Thiago.

Provável escalação do América-MG: Jori; Arthur, Maidana, Gustavo Marques e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Rodriguinho e Gustavinho; Yan Sasse e Carlos Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 0 URT Mineiro 26 de janeiro de 2022 Athletic 0 x 1 Cruzeiro Mineiro 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caldense x Cruzeiro Mineiro 5 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília) Cruzeiro x Democrata Mineiro 9 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 2 x 1 América-MG Mineiro 26 de janeiro de 2022 América-MG 2 x 0 Democrata Mineiro 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas