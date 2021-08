Cruzeiro x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (11), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Vitória nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Vitória DATA Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Michel Patrick (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Cruzeiro busca a segunda vitória na Série B /Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Premiere, no pay-per-view, vai passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a estreia e a vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luzemburgo, o Cruzeiro entra em campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva para se manter fora do Z-4.

Para o confronto no Independência, o zagueiro Rhodolfo, recuperado de um edema na panturrilha direita, retorna, assim como Norberto, que desfalcou a equipe na vitória sobre o Brusque para cumprir suspensão.

Do outro lado, o Vitória entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Vasco na última rodada.

Ainda sem técnico desde a saída de Ramon Menezes, Ricardo Amadeu segue no comando da equipe.

Wallace e Marcelo Alves, suspensos, não enfrentam o Cruzeiro. A tendência é que Mateus Moraes volte ao time titular.

Provável escalação do Vitória: a atualizar.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 2 Londrina Brasileirão Série B 31 de julho de 2021 Brusque 1 x 2 Cruzeiro Brasileirão Série B 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 14 de agosto de 2021 1h (de Brasília) Cruzeiro x Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 14 de agosto de 2021 16h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021 Vitória 0 x 1 Vasco Brasileirão Série B 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x CRB Brasileirão Série B 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Vila Nova x Vitória Brasileirão Série B 18 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

Próximas partidas