Cruzeiro vai terminar a temporada jogando no estádio Independência?

Após prejuízo no Mineirão, presidente revela mudança de planos visando a contenção de gastos

Priorizando a contenção de gastos, o Cruzeiro irá mandar as suas partidas no estádio Independência até o fim da temporada 2021.

Em entrevista ao Grupo Globo, o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que vê o Mineirão como "a casa do Cruzeiro", mas ressaltou que, atualmente, não é viável o clube mandar suas partidas no local.

"Se perguntar onde quero jogar, eu quero jogar no Mineirão, ainda mais com a volta do público e tal, mas tem que ser uma operação viável", disse Rodrigues.

Em seu primeiro jogo com a presença da torcida liberada no Mineirão, o Cruzeiro teve um prejuízo de R$ 134 mil.

"Claro que eu não posso fazer quatro jogos por mês lá, devendo 200 mil cada um e fechar com um milhão de prejuízo. É claro que se a gente conseguir equalizar esses números e a gente ter um orçamento para bancar o prejuízo menor, aí a ideia é ir para lá (Mineirão)", disse.

Vale lembrar que o clube mineiro atravessa uma grande crise financeira que acarretou em atraso de salários de funcionários o que fez com que os jogadores entrassem em greve, aumentando ainda mais o desgaste entre o presidente e o elenco.

Praticamente sem chances de conseguir o acesso, o Cruzeiro fará mais três jogos como mandante na Série B. São eles: