Cruzeiro "treme" contra argentinos e muitos mais: os memes pós eliminação

A Raposa caiu nas oitavas de final da Libertadores da América para o River Plate, sofrendo a sétima eliminação seguida para argentinos no torneio

Sabe aquela frase famosa que diz que determinado time “é o na Libertadores”? Já sabemos há um longo tempo que ela não funciona na verdade, a não ser para os torcedores deste próprio time. Os demais apaixonados por suas equipes costumam mesmo a secar e se divertem quando um adversário nacional é eliminado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Com o , que se despediu nos pênaltis nas oitavas de final da Libertadores da América, nesta terça (30), pelo , torcedores adversários – e especialmente do arquirrival Atlético – fizeram várias provocações e piadas com a desgraça alheia. Confira, abaixo, os principais memes!

Cruzeiro e a saga em mata-mata contra os argentinos pic.twitter.com/pAmmNdjw1y — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) July 31, 2019

Cruzeiro treme contra argentino e surpreende um total de zero pessoas https://t.co/Sh7nV6bvZW — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 31, 2019

Toda desgraça ao Cruzeiro é pouca — Gabriel Santoro (@gabrielsantoro) July 31, 2019