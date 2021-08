Cruzeiro trata Dorival Júnior como alternativa para a vaga deixada por Mozart Santos

Departamento de futebol cruzeirense trata ex-técnico do Athletico-PR como uma alternativa para o cargo deixado por Mozart Santos na última sexta-feira

À procura de um novo treinador no mercado da bola, o Cruzeiro avalia a possibilidade de contar com alguns nomes. Além de Vanderlei Luxemburgo, conforme publicado pela Goal, Dorival Júnior também agrada ao departamento de futebol. O técnico é visto como um nome interessante nos bastidores da Toca da Raposa II.

A cúpula analisa as possibilidades no mercado da bola a fim de fazer uma investida a partir desta semana. Outros nomes também são avaliados pelos dirigentes. A ideia é que os contatos sejam iniciados nesta segunda-feira (2) com as alternativas que estiverem à disposição.

Sem trabalhar desde agosto do ano passado, quando deixou o Athletico-PR, Dorival Júnior é tratado como uma opção interessante pelo departamento de futebol. Dirigentes buscaram referências recentes do trabalho do técnico a fim de procurá-lo no decorrer da semana.

Vanderlei Luxemburgo também é uma alternativa. O técnico, inclusive, chegou a conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o patrocinador Pedro Lourenço nas últimas semanas sobre uma possível volta à Toca da Raposa II. Contudo, fez exigências financeiras que são vistas como obstáculo.



Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Rogério Ceni também é tratado como uma opção nos bastidores. O atual campeão brasileiro pelo Flamengo, no entanto, nem sequer foi procurado. Ele também teve uma passagem desgastante pelo clube recentemente, quando se desentendeu com ídolos em 2019, ano do rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro.

O Cruzeiro procura um técnico desde a última sexta-feira (30), quando o técnico Mozart Santos pediu demissão. Ele deixou o clube após o empate por 2 a 2 com o Londrina em pleno Mineirão, pela 15ª rodada da Série B.