Cruzeiro topa pagar parte do salário e Manoel ainda pode ir para o Corinthians

Timão tinha desistido da negociação, mas fato de a Raposa topar pagar parte do salário manteve a chance de transferência

O Corinthians teria interrompido as negociações para contratar o zagueiro Manoel por empréstimo do Cruzeiro por conta do alto salário do jogador, que ainda solicitou auxílio-moradia de R$ 50 mil por mês.

De acordo com informação dada pelo Meu Timão e confirmada pela Goal Brasil, a negociação ainda poderá ocorrer já que o Cruzeiro concordou em pagar de 30% a 40% do salário de Manoel. Desta forma, uma nova reunião entre as partes pode ocorrer até o final da semana.



​(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Com quatro zagueiros no elenco comandado por Fábio Carille, Manoel poderá ser a quinta opção no banco, ao lado de Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique.