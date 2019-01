Cruzeiro terá que desembolsar R$ 22 milhões caso queira contar com Rodriguinho

A equipe mineira já deixou tudo certo com o jogador e agora ajusta os últimos detalhes com o Pyramids

Na busca para conseguir um substituto para a vaga deixada por Arrascaeta, depois que o uruguaio aceitou proposta do Flamengo para tornar-se o atleta mais caro já contratado no futebol brasileiro, o Cruzeiro já se acertou com Rodriguinho, ex-Corinthians e agora precisa negociar a liberação do atleta com o Pyramids, do Egito.

A equipe africana, que não inscreveu o meia-atacante no certame local, só o libera mediante ao pagamento dos mesmos 6 milhões de dólares que pagou ao Corinthians no ano passado – algo em torno de R$ 22,2 milhões na cotação atual. O Cruzeiro busca acertar a forma de pagamento ao clube egípcio.

Cobiçado também por outras equipes brasileiras, Rodriguinho já deixou tudo acertado com a Raposa. O jogador, que no período defendendo o Pyramids não fez nenhum gol oficial, quer voltar para o Brasil e vê com bons olhos a possibilidade de morar em Belo Horizonte, cidade que conhece desde os tempos em que vestia a camisa do América-MG.