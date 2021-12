Cruzeiro tenta contratação do zagueiro Sidnei, ex-Internacional

O Cruzeiro negocia a contratação do zagueiro Sidnei, que está sem clube desde a saída do Real Betis, em agosto deste ano. O defensor de 32 anos foi avalizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, conforme apurado pela GOAL.

Com o intuito de deixar o elenco mais forte e experiente para 2022, a Raposa iniciou as tratativas com o atleta, que foi revelado nas divisões de base do Internacional e rodou pelo futebol europeu. Depois de deixar o Beira-Rio, em 2008, o jogador passou por Benfica, Besiktas, Espanyol, Deportivo La Coruña e Betis.

Sidnei é visto como um jogador experiente e com a qualidade necessária para formar a defesa ao lado de Maicon, que fez caminho parecido antes de chegar à Toca da Raposa II. O defensor estava sem clube desde que rescindiu com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e se transferiu para o clube após conversas com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Sidnei foi dispensado pela diretoria do Betis em agosto deste ano. Ele tinha compromisso até junho de 2022, mas chegou a um acordo para rescindir o contrato. O atleta estava fora dos planos de Manuel Pellegrini. Pela equipe de Sevilha, disputou 55 jogos e marcou três gols.