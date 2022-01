Cruzeiro tenta acordo para reduzir salário e espera Maicon nesta terça

O Cruzeiro espera o zagueiro Maicon na Toca da Raposa II na manhã desta terça-feira (4), quando o elenco se apresentará para o início de uma nova temporada, conforme apurado pela GOAL. O defensor de 33 anos foi procurado para readequar o salário à nova realidade do clube, agora administrado por Ronaldo Fenômeno, e deu resposta positiva para o que foi proposto pela atual gestão.

O defensor havia assinado por três temporadas, com remuneração mensal de R$ 230 mil e luvas de R$ 1,5 milhão, diluídas nos 36 meses do contrato. Depois de uma conversa para reduzir os números do vínculo, o defensor deu sinal verde para a cúpula e deve iniciar os trabalhos ao lado do restante do elenco no período matutino.

Os atletas são esperados no centro de treinamentos do clube, em Belo Horizonte, às 8h30 (de Brasília) desta terça-feira. Maicon está entre os nomes do elenco que será comandado pelo uruguaio Paulo Pezzolano, técnico anunciado pela Raposa na noite desta segunda-feira (3).

Dentre os reforços anunciados no ano passado, o volante Filipe Machado e o atacante Edu já chegaram à capital, realizaram exames médicos, assinaram contratos e estarão à disposição da comissão técnica. Por outro lado, o lateral direito Pará e o zagueiro Sidnei optaram por não permanecer em Belo Horizonte.

O goleiro Jaílson, o volante Pedro Castro e os meias João Paulo e Fernando Neto seguem conversando sobre uma possível mudança nos números em seus respectivos contratos.