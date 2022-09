Cruzeiro tem opção de comprar Matheus Bidu por R$ 10 milhões

Mineiros podem adquirir 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo, emprestado ao clube até novembro de 2022

O Cruzeiro pode adquirir o lateral esquerdo Matheus Bidu ao término do contrato de empréstimo, em 30 de novembro de 2022. Os mineiros têm opção de adquiri-lo com valor estabelecido em contrato.

A GOAL apurou que o clube precisa desembolsar R$ 10 milhões para adquirir 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo de 23 anos. Os moldes do pagamento não são revelados, mas o atleta pertence ao Guarani-SP.

Ronaldo Fenômeno e sua equipe ainda não se manifestaram sobre o futuro de Matheus Bidu. O clube tem interesse em segurá-lo, mas reconhece nos bastidores que é difícil pagar o valor estabelecido no contrato, especialmente por sua situação financeira — a dívida do clube se aproxima de R$ 1 bilhão.

A diretoria do Cruzeiro recentemente acertou a permanência de Neto Moura, que pertencia ao Mirassol-SP. Na ocasião, os mineiros se dispuseram a pagar R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do meio-campista. O valor deve ser quitado à vista até o fim do vínculo de empréstimo.

Emprestado ao Cruzeiro desde janeiro de 2022, Matheus Bidu fez 34 partidas pela equipe. No período, marcou dois gols e se responsabilizou por três assistências. O lateral esquerdo soma 2.355 minutos em sua passagem pela Toca da Raposa II.