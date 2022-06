Cruzeiro tem conversa avançada para liberar Paulo Eduardo de graça ao Porto

Portugueses desembolsarão 1,5 milhão de euros se o atleta fizer 15 jogos pelo time principal. Não há acordo com jogador ainda

O Cruzeiro tem negociação avançada para liberar o zagueiro Paulo Eduardo ao Porto, conforme apurado pela GOAL. O defensor de 20 anos, contudo, ainda não chegou a um acordo com os portugueses.

As tratativas entre brasileiros e europeus seriam para a liberação de graça do zagueiro. Ele chegaria ao clube do estádio do Dragão sem custos. Os lusitanos teriam 50% dos direitos econômicos, enquanto o Cruzeiro deteria 30%. Os 20% restantes permaneceriam com o jogador.

Embora a negociação inicial seja sem custos, o Porto terá que desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 8,25 milhões na cotação atual) para adquirir o percentual restante do defensor se ele disputar 15 partidas pelo time principal. O valor tem que ser pago à vista.

O Cruzeiro está disposto a fazer o negócio por considerá-lo interessante – Paulo Eduardo está fora dos planos do técnico Paulo Pezzolano.

O defensor tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2023. Nesta temporada, ele atuou apenas por uma vez entre os profissionais, ainda no Campeonato Mineiro.