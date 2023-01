Cruzeiro x Sport Recife ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copinha

Times entram em campo nesta segunda-feira (16), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Sport Recife se enfrentam na tarde deste segunda-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Cruzeiro foi o primeiro colocado do 10, com 100% de aproveitamento (três vitórias), e vem de triunfos sobre o Parauapebas por 3 a 1, e Cuiabá por 2 a 1. O Sport, por sua vez, terminou a primeira fase na liderança da chave 11. Na sequência, o Leão bateu Zumbi 3 a 0 e Corinthians 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cruzeiro: Otavio, Italo, Pedro Henrique, Jhosefer, Arielson, Henrique, Denilson, Guilherme, João Wellington, Henrique e Luis Fernando.

Escalação do provável Sport Recife: Paulo Victor, Deyvson, Marcelo Ajul, Baraka, Nassom, Fábio, Lucas André, Juan Xavier, Matheusinho, Marcelo Henrique e Gean.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

A melhor participação do Cruzeiro na Copinha foi na edição de 2007, quando o time sagrou-se campeão. Já o Sport teve as melhores campanhas em 1997 e 2016, quando alcançou as quartas de final.

Quando é?