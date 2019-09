Cruzeiro só sai da crise com trabalho duro de todos - Orejuela

Lateral direito colombiano será titular diante do Palmeiras e explica o que o time precisa para melhorar o aproveitamento no Brasileirão 2019

O vive um momento complicado em 2019. Com 18 pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni está na 16ª posição, primeira acima da zona de rebaixamento. Os mineiros tentam um triunfo sobre o neste sábado (14) para ficar longe do Z-4 do Campeonato Brasileiro.

Luis Manuel Orejuela, lateral direito do Cruzeiro, está confiante de que a equipe pode se distanciar da zona de rebaixamento somente com o trabalho duro de todos.

"Como todos sabem, estamos em uma situação difícil. Queremos sair dessa situação. Eu sei que, com trabalho, e todo dia trabalhando duro, nós vamos conseguir e vamos voltar a vencer os jogos", declarou.