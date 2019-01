Cruzeiro se aproxima de acerto com Rodriguinho visando suprir baixa de Arrascaeta

Meia já deixou a lista de inscritos do Pyramids no Campeonato Egípcio

Menos de 24 horas depois de acertar a venda de Arrascaeta para o Flamengo, o Cruzeiro está próximo de acertar com um substituto para o uruguaio. Trata-se de Rodriguinho, que, sem conseguir emplacar no Pyramids, foi retirado da lista de inscritos da equipe no Campeonato Egípcio.

De acordo com o portal Uol, o ex-jogador do Corinthians já tem negociações avançadas com a Raposa. O jogador é um pedido de Mano Menezes, que trabalhou com o jogador no time alvinegro em 2014.

No Pyramids, Rodriguinho não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Corinthians. No total, disputou apenas 13 jogos e deu uma assistência. O time egípcio pede US$ 8 milhões (cerca de R$ 29,7 milhões) para negociá-lo.