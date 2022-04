Cruzeiro recusa proposta do Palmeiras pelo zagueiro Paulo Eduardo

O Cruzeiro recusou uma proposta de empréstimo do Palmeiras pelo zagueiro Paulo Eduardo. Os paulistas queriam contar com o defensor até o fim da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023, em 25 de janeiro do próximo ano.

A GOAL apurou que os paulistas colocaram uma opção de compra de 60% dos direitos econômicos do defensor por R$ 4 milhões – valor considerado baixo pelos mineiros. Paulo Eduardo tem contrato na Toca da Raposa até dezembro de 2023.

Embora seja tratado como uma promessa nos bastidores do clube, o atleta não tem recebido oportunidades com o técnico Paulo Pezzolano.

Paulo Eduardo esteve em campo apenas uma vez pelo time profissional do Cruzeiro em 2022. Ele atuou diante do Tombense, em 12 de fevereiro passado, pela primeira fase do Campeonato Mineiro. O jogador ainda participou de seis jogos do time sub-20 pela Copa São Paulo de Futebol Junior.