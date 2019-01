Cruzeiro prepara ação na FIFA por suposto aliciamento do Flamengo a Arrascaeta

Raposa notificou clube carioca alegando que jogador foi seduzido com oferta salarial maior

O Cruzeiro notificou o Flamengo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Fifa por aliciamento ao meia uruguaio Arrascaeta e agora prepara uma ação direta na entidade máxima do futebol por entender que o clube carioca seduziu o meia uruguaio com uma proposta salarial maior.

Arrascaeta e seu empresário Daniel Fonseca se reuniram no último dia 3 de janeiro com o vice de futebol Itair Machado para apresentar uma proposta do Flamengo. A Raposa recusou a oferta, mas, desde então, o uruguaio não apareceu mais para treinar. O time celeste já disse que irá multar o atleta.

O Cruzeiro disse que aceita negociar Arrascaeta por 10 milhões de euros (R$ 43 milhões aproximadamente) líquidos desde que o jogador volte aos trabalhos na Toca da Raposa. A proposta salarial do Flamengo pelo jogador é de R$ 1,5 milhão contra cerca de R$ 550 mil que ele recebe na Raposa.