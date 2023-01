Cruzeiro x Parauapebas-PA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Penápolis, Cruzeiro e Parauapebas se enfrentam na manhã desta quinta-feira (2), às 10h30 (de Brasília), pela fase eliminatória Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Cruzeiro foi o primeiro colocado do 10, com 100% de aproveitamento (três vitórias), tendo marcado 14 gols e sofrido apenas um. Do outro lado, o Parauapebas-PA ficou na segunda posição da chave 9, com uma vitória e dois empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cruzeiro: Ygor, Jhosefer, Pedrão, Rafael, Henrique Silva, Italo, Rhuan, gui Meira, Henrique, Denilson e Arielson.

Escalação do provável Parauapebas-PA: Edinaldo, Mlkzedeck, Ramom, Leonardo, Paulo, Jasso, João, Lucas, Luiz Fernando, Carlos e Matheus.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Parauapebas-PA

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

A melhor participação do Cruzeiro na Copinha foi na edição de 2007, quando o time sagrou-se campeão.

Quando é?