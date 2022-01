Cruzeiro paga dívidas por Arrascaeta, Riascos e Sóbis e está livre para registrar reforços

O Cruzeiro pagou as duas pendências que mantinham a sanção de transfer ban (impedimento para registro de novos atletas) na Fifa. O clube quitou o valor devido pela compra de Arrascaeta, pela aquisição de Riascos e também pela contratação de Rafael Sóbis. O clube aguarda apenas a liberação da Fifa para anunciar o pagamento das dívidas, conforme apurado pela GOAL.

Os mineiros pagaram de foram integral o valor de R$ 7 milhões para o Defensor Sporting, do Uruguai, pela aquisição de Arrascaeta, e também desembolsaram a quantia necessária para quitar a pendência pela compra de Riascos. As duas negociações aconteceram em janeiro de 2015. Além disso, foi necessário fazer o pagamento de uma parcela do acordo feito com o Tigres, do México, já durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues.

O Cruzeiro adquriu 50% dos direitos econômicos de Riascos por US$ 3 milhões (R$ 7,8 milhões à época). Os mexicanos, contudo, só receberam US$ 2 milhões e acionaram a Fifa para receber o restante. O valor sofreu correção e incidência de juros e multa por causa do atraso cruzeirense. Os números exatos não foram revelados à reportagem.

O Cruzeiro ainda teve que pagar uma das parcelas do acordo feito pela aquisição de Rafael Sóbis, ocorrida em junho de 2016. O clube havia anunciado, em 2020, que chegou a um acordo com os mexicanos para pagamento parcelado de R$ 17,2 milhões. No entanto, não cumpriu a negociação à risca e precisou pagar uma prestação nesta segunda-feira (24) para evitar a punição do transfer ban.

A informação sobre o pagamento da dívida de Arrascaeta foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

O Cruzeiro, desta forma, fica livre para registrar as contratações realizadas no mercado da bola. O clube reformulou o elenco comandado por Paulo Pezzolano, mas estava impedido de registrar novos nomes por causa das sanções da Fifa. O time estreará no Campeonato Mineiro diante da URT, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), na Arena Independência.