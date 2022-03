Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, um bom sinal para Série B?

Marcar presença na final do Campeonato Mineiro é, tradicionalmente, quase uma obrigação para um clube como o Cruzeiro. Acontece que os últimos anos levantaram traumas que mudaram muita coisa na Toca da Raposa. Desde o rebaixamento à Série B do Brasileirão, em 2019, por exemplo, o clube celeste ainda não havia alcançado a finalíssima do estadual. Mas como se estivesse conseguindo um respiro de ar após muito tempo no sufoco, o Cruzeiro está na grande decisão mineira.

A vaga foi confirmada com vitória por 2 a 1 sobre o Athletic, depois de um 2 a 0 na ida. João Paulo e o excelente jovem Vitor Roque marcaram os gols no duelo de volta. Agora o time treinado pelo uruguaio Paulo Pezzolano fica no aguardo para saber se vai enfrentar Atlético-MG ou Caldense. A tendência óbvia é de que vai enfrentar o seu maior rival, que tem vantagem de 2 a 0 para o duelo marcado para este domingo (27).

E se o chavão diz que “clássico é clássico e vice-versa”, a realidade no futebol não respeita tanto a máxima quando existe uma grande diferença técnica e financeira entre os lados. O Atlético, atual campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, possui jogadores melhores que refletem sua atual capacidade de investimento. Até o mais fanático dos cruzeirenses tem o direito de, desta vez, reconhecer que o seu rival alvinegro será favorito em uma eventual decisão.

De qualquer maneira, dentro de campo é possível ver pontos positivos neste Cruzeiro treinado por Pezzolano (fora das quatro linhas, a crise segue forte, agora com dúvidas em relação à continuidade de Ronaldo como dono da SAF). Ainda mais em comparação com o passado recente do clube.

Em 2020, o Cruzeiro sequer se classificou para o mata-mata final do Campeonato Mineiro. Sofreu na Série B, com o agravamento da dedução de pontos pela punição da FIFA, mas de qualquer forma fez campanha ruim e não conseguiu o acesso.

Em 2021 a Raposa chegou até a semifinal estadual, mas foi eliminada pelo América e, desta vez sem desculpas de dedução de pontos na Série B, fez uma campanha pífia na segunda divisão. Mais uma vez não conseguiu o acesso e vai para a sua terceira temporada seguida fora da elite do futebol brasileiro.

ESTAMOS NA FINAL, MEUS FENOMENAIS!

ISSO É CRUZEIRO! 💙 pic.twitter.com/jmyJnCAavc — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 26, 2022

Agora em 2022, pela primeira vez desde 2019, o Cruzeiro volta a uma final de Campeonato Mineiro. Pode parecer pouco, não é tanto parâmetro para o que virá nos próximos meses, mas não deixa de ser um bom sinal para a Série B. Ao menos dentro de campo, enquanto a crise segue viva fora das quatro linhas.