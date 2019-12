Cruzeiro fecha compra de Orejuela, mas ainda pode negociá-lo por empréstimo ao Flamengo

Mineiros anunciam a aquisição de lateral direito colombiano por 1,5 milhão de dólares. Ele, contudo, pode ser emprestado a outro clube do Brasil

O sacramentou, na manhã desta segunda-feira (30), a compra de 50% dos direitos econômicos de Orejuela, do , da . O pagamento, no valor de 1,5 milhão de dólares, já foi realizado em negócio conduzido pelo vice-presidente de futebol Pedro Lourenço.

Com a aquisição, os mineiros passam a ter 50% dos direitos econômicos do lateral direito. Ele assinará um contrato em definitivo com o clube de Belo Horizonte.

Em seu empréstimo ao clube, Luis Orejuela tinha os direitos fixados mediante o pagamento de 1,5 milhão de dólares à vista. O clube já havia informado o desejo de adquiri-lo aos holandeses, mas com a instabilidade política, teve dificuldades para acertar o acordo.

Com salário de R$ 300 mil por mês, o colombiano não deve ficar na Toca da II em 2020. Ele será repassado a outro clube por empréstimo em breve. O aguarda a situação.

O Fla busca um jogador para a posição, que conta hoje com Rafinha e João Lucas, que foi contratado do durante a temporada. Rodinei, que era o outro nome para a função, foi negociado com o . Ele sofria com rejeição da torcida no Ninho do Urubu.

Luis Orejuela é um nome que agrada ao atual campeão brasileiro. No entanto, a situação está em compasso de espera devido ao momento atual dos mineiros. A Raposa vive uma grave crise financeira e criou um conselho gestor para gerir o momento.

O lateral direito de 24 anos, que acumula várias convocações para a seleção colombiana, chegou por empréstimo à Raposa no início da temporada. Em 2019, Orejuela disputou 35 partidas pelo time e marcou dois gols.