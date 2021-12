Cruzeiro faz contato por Danilo Avelar e espera rescisão com Corinthians; torcida protesta

O Cruzeiro iniciou conversas pela contratação de Danilo Avelar, zagueiro e lateral esquerdo do Corinthians. Os mineiros esperam que o atleta rescinda o seu contrato com os paulistas para avançarem nas negociações. A ideia é que ele chegue de forma gratuita à Toca da Raposa II, conforme apurado pela GOAL. A procura dos mineiros pelo jogador desencadeou em protestos de torcedores nas redes sociais.

À procura de um lateral esquerdo, o técnico Vanderlei Luxemburgo conversou com Danilo Avelar por telefone nos últimos dias. O comandante reforçou o desejo de contar com o jogador em seu plantel.

A busca por Danilo Avelar no clube mineiro é uma solicitação da comissão técnica. O treinador acredita que o atleta tem versatilidade e pode atuar na zaga e na lateral esquerda.

O jogador de 32 anos está afastado desde um episódio de racismo, em junho passado. Ele tem contrato até o fim de 2022, mas não seguirá no CT Joaquim Grava. A sua permanência foi discutida em setembro deste ano, especialmente depois de o atleta iniciar uma série de ações sociais em comunidades de São Paulo, com o intuito de mudar a imagem com torcedores corintianos.

Corinthians e Danilo Avelar ainda conversam sobre a possibilidade de rescisão contratual. A ideia é que as partes cheguem a um acordo até o fim deste ano. O próprio atleta atua nas tratativas ao lado do agente Fernando Garcia.

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, falou sobre a situação do defensor nessa terça-feira (14) e ratificou a intenção de rescindir com o atleta.

"A integração do Danilo Avelar já foi discutida no Corinthians, o próprio presidente deu uma declaração. O Danilo Avelar não joga mais no Corinthians. Ele não joga aqui, nós vamos achar uma situação para ele, vamos vendê-lo, emprestá-lo, nós estamos só aguardando o final da transição dele do departamento médico para estar apto a jogar em qualquer outro lugar, mas no Corinthians ele não joga mais", comentou.

O Cruzeiro, hoje, conta com dois atletas para a lateral esquerda: Matheus Pereira e Rafael Santos. O segundo volta ao clube depois de atuar por empréstimo pela Ponte Preta.

Protesto da torcida

A torcida do Cruzeiro se mobilizou no Twitter para pedir que o jogador não seja contratado nesta temporada. O envolvimento do atleta com um episódio racista no decorrer deste ano foi o que culminou na manifestação. Veja, abaixo, alguns tweets de torcedores do clube:

o cruzeiro em novembro veio com o tal do #RisqueORacismo só para lacrar mesmo, pq na prática é mandar proposta para um rapaz que foi racista#DaniloAvelarNAO — ραυlσ (23-5) (@jaytztum) December 15, 2021

desculpa postar #DaniloAvelarNÃO toda hora é que eu eu sou 100% #DaniloAvelarNÃO minha vida é respirar o #DaniloAvelarNÃO e dizer pro mundo que eu sou #DaniloAvelarNÃO quando eu nasci eu nao chorei eu gritei #DaniloAvelarNÃO — mari do Cruzeiro SAFadão🇮🇹💙 (@luminimari) December 15, 2021

A torcida que ama mover o mouse para atacar torcedor que zoa o próprio time, faz NADA para evitar a contratação de um racista. #DaniloAvelarNAO — belle cachopa stan (@lxbelledejour) December 15, 2021

#DaniloAvelarNAO aceitar esse cara aqui é pura hipocrisia — Matō 👑 | 🎄☃️🎁 (@mat_riberin) December 15, 2021

Que ódio do cara*** ninguém quer racista aqui NÃO! Escutem a torcida! #DaniloAvelarNAO — Micaloca 🇮🇹 (@caelemica) December 15, 2021