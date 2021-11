Cruzeiro faz contato com Maicon Roque e monitora situação do zagueiro ex-São Paulo

O Cruzeiro fez contato com o zagueiro Maicon Roque, que teve passagem exitosa pelo São Paulo entre 2016 e 2017, a fim de monitorar a sua situação. Livre no mercado da bola, o defensor de 33 anos foi consultado pela diretoria e pode reforçar o time em 2022, conforme apurado pela GOAL.

Próximo do presidente Sérgio Santos Rodrigues e seu pares, o jogador foi procurado para falar sobre uma possível volta à Toca da Raposa, onde deu seus primeiros passos no futebol entre 2006 e 2009, e deu sinal positivo.

Em que pese a sinalização favorável, o Cruzeiro ainda não apresentou uma proposta formal para o retorno de Maicon ao clube. Um dos motivos é uma punição de transfer ban da Fifa — os mineiros estão impedidos de registrar atletas por causa de duas dívidas, avaliadas em R$ 13 milhões na cotação atual. Há o interesse em buscá-lo para reforçar o elenco, mas a diretoria age com cautela antes de enviar uma oferta ao jogador.

Uma eventual volta de Maicon Roque ao Cruzerio conta com o aval de Vanderlei Luxemburgo. O treinador aprova a contratação do defensor e a trata como uma alternativa interessante, especialmente diante das opções que tem no elenco.

O defensor de 33 anos é visto pelo departamento de futebol como um nome interessante. Ele está sem clube desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no decorrer desta temporada. O nome do atleta foi especulado no São Paulo e no Flamengo, mas os clubes não formalizaram ofertas para contratá-lo.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro em Maicon Roque foi inicialmente publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.