Cruzeiro faz consulta por Jaílson, que se reúne com agentes para discutir futuro

O Cruzeiro fez uma consulta para a contratação de Jaílson, que fica livre no mercado da bola após o fim do vínculo com o Palmeiras. O jogador de 40 anos foi procurado por Alexandre Mattos, que assumirá o cargo de diretor de futebol do clube em janeiro de 2022, conforme apurado pela GOAL.

No contato entre as partes, o novo diretor de futebol do clube mineiro se inteirou sobre as exigências do veterano. A ideia é saber o que ele pretende para assinar um contrato para a próxima temporada.

Houve uma reunião na tarde desta quarta-feira (8) entre o jogador e os seus empresários em São Paulo. Eles discutem o que fazer após o vínculo na Academia de Futebol, que se encerra em dezembro de 2021.

Além da consulta do Cruzeiro, Jaílson também foi procurado pelo Vasco no mercado da bola. O jogador pretende decidir o seu futuro nos próximos dias. A reportagem apurou ainda que houve contato de um clube do Nordeste que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O nome, contudo, não foi revelado.

Em que pese a busca por um novo goleiro, o Cruzeiro conta com o experiente Fábio no elenco. O atleta de 41 anos renovou o seu compromisso até dezembro de 2022 e está garantido para a próxima temporada.