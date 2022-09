Cruzeiro exerce opção de compra de Neto Moura por R$ 1,5 milhão

Meio-campista pertencia ao Mirassol e estava emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2022. Clube se antecipou para segurá-lo

O Cruzeiro acertou a aquisição de Neto Moura no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros pagarão R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do volante, que pertencia ao Mirassol. A informação sobre o desejo de mantê-lo no time para 2023 foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

A gestão de Ronaldo Fenômeno tinha até dezembro deste ano, data do fim do contrato por empréstimo, para exercer a compra do meio-campista de 26 anos. O líder do clube, no entanto, optou por acertar o negócio já em setembro.

A GOAL apurou que o valor será pago de forma à vista ao Mirassol até dezembro de 2022. A manutenção do jogador é um pedido do técnico Paulo Pezzolano, que o vê como titular incontestável do time.

Contratado após a disputa dos estaduais, Neto Moura soma 26 partidas pelo Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante tem 2.197 minutos em campo pela equipe mineira. No período, deu três assistências e tornou-se um dos destaques da equipe.