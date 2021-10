Cruzeiro demite diretor e vê Luxa exigir salários em dia para ficar em 2022

Clube demitiu Rodrigo Pastana após reunião entre Vanderlei Luxemburgo e patrocinador. Técnico condicionou permanência aos salários em dia em 2022

O Cruzeiro acertou a demissão de Rodrigo Pastana do cargo de diretor de futebol no início da noite desta segunda-feira (4), conforme apurado pela Goal. A decisão foi tomada após reunião entre o mecenas do clube, Pedro Lourenço, e o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O filho de Pedro Lourenço, Pedro Júnior, é quem surge como nome forte para assumir o cargo à frente do clube. A situação ainda não foi definida entre as partes, mas deve haver uma desfecho ainda no decorrer desta semana.

O empresário Pedro Lourenço foi quem optou pela saída do dirigente depois de se reunir com o técnico e comunicou a decisão ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, que acatou a sua solicitação. Pastana foi informado sobre a sua saída do clube no início desta noite.

O responsável por assumir a pasta na Toca da Raposa II pode ser o filho do empresário Pedro Lourenço, Pedro Júnior. Ele já havia recebido um convite para trabalhar no clube em 2019, no período em que Zezé Perrella atuava como gestor de futebol. A ideia era montar um Conselho Gestor para ficar à frente do futebol.

Situação de Luxemburgo

Na reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira (4), também foi discutida a situação de Vanderlei Luxemburgo. O técnico deixou claro que só permanecerá no Cruzeiro em 2022 se houver a manutenção dos salários em dia, conforme apurado pela Goal.

O empresário Pedro Lourenço conversará com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para definir o que será feito em relação às finanças. Ele não descarta ajudar a gestão a honrar os compromissos durante a próxima temporada, mas aguarda uma conversa com o mandatário para tomar a sua decisão.