Cruzeiro define perfil de novo diretor: "tenha conhecimento da Série B"

Rodrigo Pastana, Ari Barros e Klauss Câmara são os principais nomes mais cotados para assumir o futebol

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (03), às 16:30h, no Mineirão, contra a Juazeirense da Bahia pela 3ª fase da Copa do Brasil. Fora das quatro linhas, o clube continua atrás de um novo diretor de futebol e faz uma espécie de processo seletivo para chegar ao nome do executivo. Rodrigo Pastana, do CSA, apesar da rejeição da torcida, é a opção que mais agrada a presidência. Ari Barros, do Náutico, e Klauss Câmara, atualmente sem clube, são profissionais que também estão em análise.

O presidente Sérgio Rodrigues em entrevista à Rádio Itatiaia colocou como fundamental para o novo diretor um conhecimento adequado sobre a Série B. O presidente do clube também também espera que o executivo tenha um acesso no currículo. “Tem que ser um diretor que tenha o conhecimento da divisão (Série B). Que, de preferência, tenha sucesso, que signifique título ou acesso. E um diretor que compreenda a nossa filosofia de jogo, concorde com ela e nos ajude a desenvolvê-la. Pra mim isso é fundamental. Tem alguns nomes que estamos conversando", diz.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para o presidente do clube mineiro, o executivo terá de se enquadrar e confiar no conceito de jogo que vem sendo adotado pelo técnico Felipe Conceição. “Se chegar um diretor dizendo que não acredita nesse modelo de jogar pra frente, de posse de bola, realmente, não vai de acordo com aquilo que a gente desenvolve hoje. Se a gente conseguir alguém que compreenda, acredite e confie neste modelo de jogo, que conheça a divisão e tenha esse histórico de sucesso, será fundamental para fazer parte do time", destaca.



“Divergência” com Alexandre Mattos

Sérgio Santos Rodrigues também não esconde que o diretor Alexandre Mattos foi a primeira opção, assim que André Mazzuco confirmou a saída para o Santos. “Sempre tive uma ótima relação com o Alexandre. No começo do ano muita gente cobrava (a contratação dele). Mas eu estava apalavrado com o Mazzuco. No dia que ele anuncia a saída dele do Atlético, o Mazzuco estava chegando a Belo Horizonte. Senão, obviamente, o Mattos seria uma opção. Eu gosto dele, me dou bem com ele, acho um bom gestor do grupo, um bom diretor”, lembra.

Mattos ainda disse ao presidente do Cruzeiro que para o time dar certo, precisava de algumas mudanças que não teriam tempo de ser feitas com a a Série B em andamento e ainda a contratação de reforços. “O Alexandre entende que o Cruzeiro precisa de alguns tipos de reforços de quilate e eu falei que, infelizmente, a gente não conseguiria. A não ser que viessem de graça ou emprestados. Eu me dou muito bem com o Alexandre. Inclusive continuo falando com ele, que é de Belo Horizonte. Não acho que a gente tem diferença de forma de pensar, mas de conseguir executar os planos que ele pensava. Por isso, ele não quis vir e a gente vai lutar com as armas que a gente tem aqui. Foi uma ‘divergência’ nesse aspecto. Ele sabe que teria autonomia, só que acha que o tempo não seria hábil, porque precisaria de mais mudanças. São coisas que realmente não dá pra gente fazer agora e, obviamente, temos também os nossos limites financeiros”, finaliza.



Um olho na grana e o outro no time

Além da importância de seguir na Copa do Brasil, o Cruzeiro está de olho na premiação de R$ 2,7 milhões paga pela Confederação Brasileira de Futebol aos clubes que disputam as oitavas de final. Até aqui, o clube mineiro já recebeu R$ 4,2 milhões por eliminar São Raimundo-RR e América-RN.

Mais artigos abaixo

O técnico Felipe Conceição tem dois desfalques para partida desta quinta-feira: o zagueiro Joseph e o volante Flávio que já participaram da competição pelo América-MG. Mudanças na equipe não estão descartadas, afinal o o time contabiliza três derrotas consecutivas.

O jovem zagueiro Weverton deve entrar no lugar de Joseph. Autor do gol na derrota por 3 x 1 para o Confiança, Guilherme Bissoli vive a expectativa de ser titular do time. E assim, entraria no lugar do meio-campo Matheus Barbosa. Outra dúvida é entre Adriano e Matheus Neris. O Cruzeiro deve atuar com: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Néris), Matheus Barbosa (Guilherme Bissoli) e Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis.