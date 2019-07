Cruzeiro de Mano pela primeira vez volta de um mata-mata com 0 a 0

Em jogos de ida pela Libertadores ou Copa do Brasil, a Raposa ainda não havia tido o resultado que teve nesta terça, contra o River Plate

O volta de Buenos Aires com um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Nesta terça-feira (23), ficou no empate sem gols contra o , que teve mais oportunidades, dominou o jogo e ainda desperdiçou um pênalti nos últimos minutos da partida realizada no Monumental de Nuñez.

Com o resultado, a precisa de qualquer vitória simples para eliminar o atual campeão e seguir para as quartas de final. Qualquer igualdade a partir de um gol, entretanto, favorece os argentinos, uma vez que a Libertadores segue adotando a regra do gol qualificado – também conhecido, popularmente, como “a regra do gol fora de casa”.

O que isso quer dizer? O Cruzeiro precisará jogar buscando a vitória, sem ficar demasiadamente no campo de defesa, explorando os contra-ataques – que é o ponto forte nesta equipe treinada por Mano Menezes, que inclusive desta forma chegou às redes, em gol anulado com a ajuda do VAR, contra o River Plate, em lance finalizado por Marquinhos Gabriel.

Evidente que o saldo geral do empate é positivo: por ter sido fora de casa, contra um River Plate que é o atual campeão, e pelas circunstâncias envolvendo o penal desperdiçado no fim por Matías Suárez.

A missão marcada para a próxima terça, no Mineirão, exigirá uma atuação completa da equipe de Mano Menezes. Se o trabalho do técnico é marcado, na Toca da Raposa, pela excelência nos mata-matas [vide o bicampeonato da Copa do ], também vale ressaltar que Mano jamais trouxe para Belo Horizonte um empate sem gols seja na Libertadores ou . É uma realidade nova para o seu Cruzeiro.