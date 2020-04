Em ano mais complicado da história, Cruzeiro pode ver cenário piorar com pandemia

Na busca pelo retorno à Série A do Brasileirão, mineiros aguardam definição da disputa do acesso em meio à crise do novo coronavírus

Todos os clubes brasileiros tentam se virar e especulam o que será da temporada 2020 do futebol nacional, mas um dos grandes, em especial, pode pagar ainda mais caro pelo caos causado pela quarentena do Covid-19. Com questionamentos a respeito do modelo de competições a ser disputado daqui para frente, o pode ver o cenário se complicar na tentativa de voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em má fase no Estadual, sendo derrotado pelo no clássico realizado pelo torneio, e com a situação muito complicada na Copa do , na qual foi surpreendido em casa por 2 a 0 pelo , o clube já foca seu planejamento na disputa da : saiu Adílson Batista para a chegada de Enderson Moreira, que já começou a buscar reforços para a disputa dos compromissos do ano. Novo diretor de futebol celeste, Ricardo Drubscky também foi somado à complicada missão.

O problema é que, assim como todos os seus pares, não sabe o que esperar o do torneio. Time mais rico na disputa, a certamente gostaria de um torneio o mais longo possível, em pontos corridos, que diminui a chance de alguma "zebra" no andar da competição.

O calendário, porém, já perdeu um mês de disputa e está comprometido por, provavelmente, mais 45 dias, com as entidades discutindo possíveis retornos apenas a partir de junho. É aí que mora o perigo para os cruzeirenses.

Em um primeiro cenário, o torneio poderia ser disputado em turno único, cortando pela metade o número de jogos disputados e aumentando a chance de uma má fase ou uma série sem vitórias comprometer o acesso. Com uma enorme dívida a ser resolvida, o clube quer evitar o preço de mais um possível ano com receitas reduzidas em relação ao que ganharia disputando a elite.

Um segundo cenário pode envolver a implantação de um mata-mata na hora de definir quem subirá para a elite do futebol brasileiro, outro modelo que prejudica as aspirações cruzeirenses. O revés frente ao CRB, em pleno Mineirão, é um exemplo do quão sorrateira essa maneira de disputa pode ser.

Um terceiro e mais drástico cenário seria a suspensão de quedas e acessos para 2020, acarretando a permanência do Cruzeiro por mais um ano na Série B. Enquanto isso não é decidido, o lado azul de Belo Horizonte segue testado como nunca em sua paciência - e planejamento.