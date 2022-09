Cruzeiro cortou gastos até com camisetas de atletas em campanha de volta à elite

Jogadores têm direito a uma camiseta a cada dois jogos nesta temporada. Em caso de troca, valor é descontado pelo clube no contracheque

O Cruzeiro cortou todo o tipo de custo sob a gestão de Ronaldo Fenômeno, que sacramentou a volta à elite do futebol brasileiro nessa quarta-feira (21). A queda da folha salarial, que é quatro vezes menor que a da administração anterior — cerca de R$ 1,2 milhão por mês —, não foi a única medida adotada na Toca da Raposa II. O dirigente reduziu também gastos com questões menores nos bastidores.

A diretoria cortou gastos com alimentação em camarotes e até com camisetas em dias de jogo, como soube a GOAL. Os atletas podem usar até uma camiseta a cada dois jogos — o material é lavado e preparado pelo departamento de futebol.

Se os jogadores quiserem trocar os uniformes com os adversários, eles têm de desembolsar o valor da camiseta, avaliada em R$300. A GOAL escutou fontes ligadas a ao menos três atletas sobre a situação. Todos tiveram descontos no contracheque por presentearem amigos com uma camiseta do clube.

A reportagem apurou que os demais clubes costumam liberar até duas camisetas por partida — Atlético-MG, Internacional e São Paulo, por exemplo, adotam esta postura. A mudanã na Toca da Raposa II é graças à nova política econômica da gestão de Ronaldo Fenômeno.

Além disso, há uma determinação nos bastidores para que não seja gasto nem com alimentação e bebidas nos camarotes. Nem Ronaldo Fenômeno se aproveita disso — o dirigente e seus pares precisam comprar alimentação em dias de jogos.