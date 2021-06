Cruzeiro contrata mais um zagueiro antes de punição da Fifa

Pelo Ituano, Léo Santos disputou 140 jogos no profissional e foram 14 gols marcados e quatro assistências

Antes da punição da FIFA que vai impedir o Cruzeiro de registrar novos atletas, a diretoria contratou mais um reforço. Trata-se do zagueiro Léo Santos, do Ituano, que chega por empréstimo até o final da temporada.

O jogador de 1,97m estava atuando normalmente na Série C e não será problema para enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão. O contrato já está registrado no BID da CBF.

A defesa é o setor que vem causando mais dor de cabeça ao torcedor celeste nas primeiras rodadas da Série B.

Pelo Ituano, Léo Santos disputou 140 jogos no profissional e foram 14 gols marcados e quatro assistências. Nascido em Itu, ele começou no sub-17 em 2011, com 16 anos. No currículo o atleta tem o título de Campeão Paulista de 2014 e do Troféu do Interior em 2017.



Recentemente, o Vasco fez contatos com quem cuida da carreira do atleta na tentativa de levá-lo para São Januário. O Remo também buscou informações do zagueiro. Léo Santos será a 19ª contratação do Cruzeiro para a temporada de 2021.



Histórico do zagueiro



O zagueiro disputou a Série B em 2018 pela Ponte Preta. Na ocasião fez 16 partidas e marcou dois gols. Léo Santos também foi emprestado ao Criciúma em abril de 2019, mas em junho do mesmo ano passou por uma problema na carreira: lesão de ligamento cruzado anterior e menisco no joelho esquerdo. Com a contusão, o jogador não jogou mais naquela temporada.



Em setembro de 2020, Léo Santos voltou a jogar pelo time do interior de São Paulo.

“Estou feliz com a minha volta. Para o atleta de futebol, é muito triste uma lesão. Ainda mais como a minha que foi no joelho. Feliz por estar voltando e triste pelo resultado que não era o que nós queríamos. Tive uma recuperação muito boa. As pessoas que cuidaram de mim foram ótimas. Desde o procedimento cirúrgico até o processo de recuperação, deu tudo certo. Voltar a fazer o que amo é o mais importante”, disse ao site do Ituano na época.



Zagueiros contratados



Antes de Léo Santos, a Raposa contratou Eduardo Brock, que estava com vínculo se encerrando no Ceará, clube que estava desde 2018. Outro novato no clube é Joseph, que chegou à Toca da Raposa 2 após disputar o Estadual pelo América-MG e ser indicado pelo antigo treinador Felipe Conceição.

O mais recente reforço é o experiente Rhodolfo, ex-São Paulo, Grêmio e Flamengo, que estava sem clube desde que foi desligado do Coritiba. Ele aprimora a parte física para ser relacionado pela primeira vez por Mozart.