Cruzeiro: Conselho aprova empréstimo de R$ 300 milhões com fundo internacional

Proposta feita pelo presidente celeste Wagner Pires de Sá teve aprovação quase absoluta

Por maioria absoluta dos votos, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou, na noite desta segunda-feira (11), a proposta de um empréstimo de R$ 300 milhões a ser contraído com um fundo internacional de investimento. A reunião extraordinária, convocada pelo presidente Wagner Pires de Sá, teve a participação de 316 conselheiros e apenas dois votos foram contrários à operação. Alguns conselheiros deixaram a reunião antes mesmo da votação.

Com a aprovação da proposta, a diretoria do Cruzeiro agora irá, de fato, tomar as medidas para viabilizar a operação financeira com o fundo que não teve o nome revelado por cláusula de confidencialidade. A intenção é usar os R$ 300 milhões para quitar dívidas urgentes e ter como credor apenas a instituição estrangeira.

"Fizemos a reunião exatamente para que eles nos dessem o voto de confiança que nós pedimos, porque, na verdade, a reorganização da dívida do clube é de responsabilidade do poder executivo, mas nos primamos pela transparência. Nós convocamos todos os conselheiros e explicamos exatamente qual é o conceito que nós temos de administração. A partir de agora vamos fazer tudo com transparência, os conselheiros vão saber de tudo que nós fizermos", afirmou o presidente do Cruzeiro.

"Vamos trocar dívidas que nós temos internamente com taxas de juros altíssimas, que chegam numa média de 2% ao mês, por uma de 0,68%. Então, foi uma grande vitória e graças a Deus nós tivemos a aprovação unânime do Conselho. Na verdade, teve dois votos contra. Bom isso, pois toda unanimidade é burra", concluiu.