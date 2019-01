Cruzeiro confirma acerto com Marquinhos Gabriel, que chega na sexta a Belo Horizonte

Liberado para procurar outro time após rescindir contrato com Al-Nasr, jogador chegará em BH para realizar exames finais

Nova contratação do Cruzeiro, Marquinhos Gabriel é aguardado pelo clube para realizar exames e assinar contrato com o time. Em entrevista à ESPN, Itair Machado, vice-presidente de futebol da Raposa, confirmou que o jogador já deixou os Emirados Árabes e chegará em Belo Horizonte nesta sexta-feira (18).

"Ele chega amanhã (sexta) em Belo Horizonte, as documentações foram finalizadas ontem à noite (quarta-feira). Fazendo os exames e concretizando tudo ele será apresentado”, comentou.

Em negociação na qual o Cruzeiro não precisará desembolsar custos, Itair aproveitou para explicar sobre a divisão de percentuais entre o ex-time de Marquinhos, o Al-Nasr, que decidiu liberar o atleta antes do previsto, e com o Corinthians que segue com sua parte pelo jogador.



(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians/ Divulgação)

"O contrato dele venceria em julho, então ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O Al-Nasr liberou e vai ficar com 12% do jogador. O Corinthians terá 28% e o Cruzeiro com 60%".

O vínculo entre Corinthians e Marquinhos Gabriel se estende até julho de 2020, porém o jogador não se encaixa nos planos da diretoria ao longo desta temporada e acabou sendo liberado para procurar outro clube.