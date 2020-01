Cruzeiro compra Orejuela, mas não fica com ele em 2020? Entenda a situação do lateral

O lateral-direito foi um dos únicos destaques da Raposa em 2019, mas não seguirá em Belo Horizonte

O colombiano Luis Orejuela foi um dos primeiros reforços que o anunciou, em dezembro de 2018, para a temporada 2019: chegou por empréstimo junto ao com opção de compra firmada em 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 6 milhões).

Ao longo da última temporada, o lateral-direito foi um dos únicos jogadores que se salvaram em meio ao elenco que participou do rebaixamento inédito da para a segunda divisão. Mesmo em profunda crise econômica, o Cruzeiro adquiriu em dezembro de 2019 os 50% dos direitos econômicos do atleta, efetuando o pagamento estipulado no contrato com o Ajax.

Mas o clube mineiro já firmou a compra ciente de que dificilmente manteria o jogador em 2020. O objetivo, uma vez que Orejuela recebe acima do teto salarial estipulado para este ano, foi o de investir na valorização do jogador de 24 anos, que desta forma será emprestado para um outro clube brasileiro da Série A.

Orejuela já esteve na mira do , mas quem está mais próximo de contar com seus serviços em 2020 é o Palmeiras – que espera resolver a situação na lateral-direita de sua equipe, que hoje conta com Mayke e Marcos Rocha.

“O Palmeiras é o que mais tem conversado sobre este assunto, mas está na dependência de resolver um problema interno, antes de oficializar uma proposta. Óbvio que não vai ser só o Palmeiras. Aquele que chegar antes e oficializar uma proposta, vai poder levar o jogador”, disse ao Superesportes o diretor Ocimar Bocelinho.