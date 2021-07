Cruzeiro completa 50 jogos de Série B distante da volta à elite

Preste a completar 50 jogos longe da elite, o time não sabe se quer o gosto de chegar perto do G4 da competição

Após uma queda drámatica no Brasileirão em 2019, o Cruzeiro está perto dos 50 jogos longe da elite do futebol brasileiro. Com muitas dívidas e pouca capacidade de investimentos para realizar outras contratações, a equipe amargura na segunda página da tabela pelo segundo ano consecutivo.

Neste sábado (17), a Raposa recebe o Avaí no Mineirão, e precisa de qualquer jeito se recuperar na competição. Em 11 jogos, a equipe mineira vence apenas duas partidas, enquanto empatou cinco jogos e perdeu quatro. Nesta temporada o time foi comandado por Felipe Conceição que não resistiu com o péssimo começo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, agora Mozart Santos precisa organizar a casa de um clube que sofre com o baixo desempenho.

Preste a completar 50 jogos longe da elite, o time não sabe se quer o gosto de chegar perto ao G4 da competição, isto porque, a melhor posição alcançada foi no campeonato da temporada passada no 10º lugar, quando a equipe do então técnico, Luis Felipe Scolari, alcançou a posição nas rodadas 29ª e 30ª.

No campeonato passado o time terminou a competição na 11ª, em 38 jogos a equipe venceu apenas 14, empatando 13 partidas e perdendo 11. Naquela temporada o Cruzeiro foi comandado por três técnicos diferentes: Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão ( que deixou o time pouco antes do fim do campeonato).

(Foto: Igor Sales/Cruzeiro)

Fato é que se o Cruzeiro quiser chegar perto do G4 vai precisar mudar sua postura nos jogos, já que as estimativas apontam que para uma equipe subir para a primeira divisão, teria que alcaçar 61 pontos (algo que Juventude e Cuiabá conseguiram na temporada passada), uma realidade distante do Cabuloso neste momento.

Neste momento, Mozart está preocupado em trazer uma sequência melhor para a equipe: "Nós vamos brigar jogo a jogo. Falei em outras entrevistas que não falaríamos de acesso, porque é um objetivo muito distante", declarou o treinador.

O time ainda disputa 81 pontos, das 26 rodadas que sobram. Com isso a equipe de Mozart, precisaria subir seu aproveitamento para pelo menos 59% para brigar na parte de cima da tabela.

A torcida do Cruzeiro agora espera uma virada de chave do time na competição, para voltar à sonhar com a elite do futebol brasileiro.