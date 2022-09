Cruzeiro cogitou devolução de Zé Ivaldo e busca zagueiro para 2023

Defensor está emprestado pelo Athletico-PR até dezembro de 2022. Diretoria pensou em devolvê-lo aos paranaenses antes do fim do acordo de cessão

O Cruzeiro cogitou a devolução de Zé Ivaldo ao Athletico-PR antes do fim do empréstimo, como soube a GOAL. A diretoria desistiu da ideia à época por falta de peças no elenco e pelo futebol apresentado, mas o atleta não ficará no clube em 2023. Paulo Pezzolano espera ao menos um reforço para a zaga no mercado da bola.

Braço-direito de Ronaldo Fenômeno na empresa que administra Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha, o ex-zagueiro Paulo André foi o responsável por trabalhar a possível volta de Zé Ivaldo. Ele e a equipe técnica foram demovidos da ideia de tirá-lo do grupo, especialmente pelas atuações sob comando de Pezzolano.

Embora tenha sido titular em 27 dos 33 jogos possíveis em 2022, o defensor não seguirá na equipe para a próxima temporada. A cúpula já sabe do desejo da comissão técnica de contar com um novo atleta para o ano seguinte.

Zé Ivaldo está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2022. O contrato de cessão do zagueiro de 25 anos não tem opção de compra para os mineiros. O clube teria que negociar a situação com o Athletico-PR. Entretanto, jamais procurou os paranaenses com este intuito.

O jogador deve retornar à Arena da Baixada em janeiro de 2023, mas não está nos planos do departamento de futebol do clube. Há a possibilidade de repasse do atleta a outro clube no mercado da bola.

Zé Ivaldo tem contrato com o Athletico-PR até dezembro de 2023. O jogador foi revelado pelas divisões de base do clube e, antes de atuar pelo Cruzeiro, passou por empréstimo no Cruzeiro.