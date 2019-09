Cruzeiro chega a 4 jogos sem vencer e Fred reconhece drama: “tá difícil”

A Raposa ficou no empate sem gols contra o Ceará, fora de casa, nesta quarta-feira (25)

O segue no seu drama dentro do Brasileirão 2019. Nesta quarta-feira (25), a ficou apenas no empate sem gols com o Ceará, fora de casa, e o resultado ainda pode ser visto sob um prisma positivo, já que o melhor em campo pela equipe mineira foi o goleiro Fábio.

Foi o quarto jogo sem vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (antes do empate, foram três derrotas). O resultado tirou a Raposa da zona de rebaixamento, mas o time comandado por Rogério Ceni ainda pode retornar para o Z4 dependendo dos resultados desta quinta (26) para (vs ) e (vs ).

Depois da partida, o atacante Fred falou sobre o péssimo momento do time e reconheceu o drama: “Tem fase que a gente precisa entender. Ter humildade no jogo e concentrar ao máximo para tentar fazer o gol. Até conseguimos fazer um hoje, mas foi anulado. Tivemos muitas oportunidades no jogo de hoje, depois o time deles fechou bem, equilibrou a partida... Tá difícil a nossa situação”.