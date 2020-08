Cruzeiro busca quebrar tabu contra o Guarani para ficar “zerado” na Série B

O time não tem bom restrospecto na casa do Bugre, onde não vence há quase 20 anos

Como se não bastasse estar jogando a do Campeonato Brasileiro, o também iniciou a competição com seis pontos negativos por causa de uma punição da Fifa. Agora, na segunda rodada, a busca - finalmente - chegar ao zero na pontuação, mas o retrospecto mostra que a tarefa celeste não é fácil.

Depois de uma vitória complicada contra o -SP na estreia, o Cruzeiro vai à Campinas enfrentar o guarani no Brinco de Ouro da Princesa, buscando manter o 100% de aproveitamento e "zerar" os pontos. No entanto, um jejum da Raposa no estádio do Bugre pode atrapalhar.

Na história do confronto, a vantagem é do , com 13 vitórias, contra 11 do Cruzeiro e mais oito empates, já no Brinco de Ouro da Princesa, palco do confronto desta terça-feira (11), a Raposa tem apenas duas vitórias contra oito do Bugre. Além disso, os mineiros não vencem em Campinas há quase 20 anos, desde a vitória em agosto de 2000, pela Copa João Havelange, desde então foram dois empates e duas derrotas.

Apesar disso, o elenco celeste está confiante de que vai conseguir manter o 100% e atingir os zero pontos na tabela, porém consciente do bom time do Guarani, que não permite que os mineiros cometam erros: "pode ser fatal", declarou o volante Jean, autor de um dos gols da estreia. Uma das armas do Cruzeiro é justamente o elenco que, contra o Botafogo-SP, se mostrou um dos pontos positivos do time nesta segunda divisão.

Punição

A Fifa, por conta de uma dívida do Cruzeiro com o Al Wahda, no valor de € 850 mil referente ao empréstimo do volante Denílson, em 2016, determinou que o time mineiro perdesse seis pontos no campeonato nacional. Como à época da punição a Série B ainda não havia sido iniciada, ao invés de ter seis pontos retirados, a Raposa já começou com saldo negativo.

O duelo entre Guarani e Cruzeiro será nesta terça-feira (11), às 20h30 (de Brasília).