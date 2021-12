Cruzeiro busca Petros, mas encontra dificuldade em convencê-lo a voltar ao Brasil

O Cruzeiro iniciou conversas com o meio-campista Petros, de 32 anos. Alexandre Mattos, que assumirá o cargo de diretor-executivo do clube, é quem se responsabiliza pelas tratativas com o volante, conforme apurado pela GOAL.

O dirigente iniciou as conversas com o atleta e apresentou o projeto do clube para 2022 — a Raposa começou o processo para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e estima o ingresso de R$ 500 milhões logo nos primeiros meses da mudança.

No entanto, até o momento, o futuro diretor de futebol cruzeirense não conseguiu convencer o atleta a se transferir para a Toca da Raposa II. O jogador, a princípio, deseja buscar mais uma chance no exterior.

Petros deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em outubro de 2021 e, desde então, está livre no mercado da bola. Ele recebeu algumas propostas do Brasil, onde atuou por Corinthians e São Paulo, mas ainda não se convenceu de que deve aceitar alguma oferta.

Maicon Roque, com quem jogou no Tricolor paulista e no Al-Nassr, tem auxiliado o Cruzeiro nas conversas com o meio-campista. O zagueiro deu referências do projeto e da cidade ao ex-companheiro de time. A ideia é que eles revivam a dupla na Toca da Raposa.